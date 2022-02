Renato Kayzer exibe número de camisa que irá utilizar no Fortaleza

No dia da sua apresentação, o oitavo reforço do Fortaleza para a temporada, Renato Kayzer, exibiu qual camisa irá usar no Tricolor do Pici. O jogador irá utilizar nessa temporada o número 79.

Ele treina no Pici desde a última quarta-feira, 9, quando conheceu as instalações do Centro de Excelência do clube. No mesmo dia, Kayzer também foi regularizado, de forma que está apto a estrear pelo Fortaleza. O próximo jogo da equipe ocorre no sábado, 12, às 17h45min, fora de casa.

O jogador vai custar ao Fortaleza R$ 6 milhões, mas uma parte dessa quantia (R$ 2 mi) só será paga em 2023. O vínculo dele com o Tricolor do Pici é de quatro anos.

