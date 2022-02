Atleta do Fortaleza é convocada para seleção brasileira feminina Sub-17; confira lista completa

A seleção brasileira feminina de futebol Sub-17 está na fase final de preparação para a disputa do Torneio Conmebol Sul-Americano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 7, lista de 25 atletas chamadas para última etapa de treinamentos antes do campeonato. A volante Rebeca Costa, do Fortaleza, foi uma das convocadas para integrar o grupo.

A meia-campista do Leão se apresenta na próxima sexta-feira, 11, na Granja Comary, onde permanecerá até o dia 27 para o período de treinos. Esta é a quinta vez que a jogadora é chamada para defender a seleção brasileira. Natural de Pindoretama-CE, Rebeca tem 16 anos e foi a primeira atleta do Tricolor do Pici a jogar uma partida internacional. Ela disputou amistoso entre Brasil e Uruguai, em dezembro de 2021.

O Torneio Conmebol Sul-Americano Feminino Sub-17 será disputado de 1 a 19 de março no Uruguai. Na próxima sexta-feira, 11, a técnica Simone Jatobá conhecerá os adversários da primeira fase, quando os dois grupos serão sorteados. Brasil e Uruguai são cabeças de chaves. As duas melhores colocadas em cada grupo passam para a fase quadrangular final, onde todos se enfrentarão.

A Seleção Sub-17 é a atual campeã da competição, que é classificatória para a Copa do Mundo da categoria. O próximo Mundial será disputado na Índia entre 11 e 30 de outubro de 2022.

Confira lista de convocadas:

Goleiras: Leilane (Ferroviária), Eluiza (São Paulo) e Mariana (Fluminense)

Laterais: Luana (Fluminense), Yasmin (Ferroviária), Amanda (São Paulo) e Manuella (Corinthians)

Zagueiras: Maria Augusta (Internacional), Ana Grazyelle (Ferroviária), Kedima (São Paulo) e Maria Luiza (Fluminense)

Meio campistas: Ana Carolina (São Paulo), Ana Júlia (São Paulo), Rebeca (Fortaleza), Ana Clara (Benfica-POR), Lara (IMG-EUA), Maria Eduarda (Fluminense), Gabriele (Internacional), Larissa (Fluminense)

Atacantes: Rhaissa (Ferroviária), Aline (Ferroviária), Nathalia (Ferroviária), Ingrid (Toledo), Ana Flávia ( São Paulo) e Dudinha (São Paulo)



