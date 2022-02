Após declaração de Tiago Nunes, Tinga diz que Fortaleza é "o time da moda"

Em postagem nas redes sociais, capitão do Tricolor do Pici respondeu provocação feita pelo treinador alvinegro após Clássico-Rei no último sábado, válido pela Copa do Nordeste

Com clima quente e discussões durante boa parte da partida, o primeiro Clássico-Rei da temporada segue repercutindo mesmo após o apito final no último sábado, 5. Em postagem nas redes sociais, o zagueiro e lateral-direito Tinga, do Fortaleza, respondeu a provocação feita pelo técnico Tiago Nunes, do Ceará, após o duelo entre as duas equipes no último sábado, válido pela Copa do Nordeste.

O capitão leonino publicou uma foto em seu perfil no Instagram desejando "boa semana a todos", além de marcar a conta oficial do Fortaleza na plataforma acompanhada de uma hashtag com a frase "o time da moda".

Tinga respondeu provocação do técnico Tiago Nunes em postagem no Instagram (Foto: Reprodução / Instagram)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na entrevista coletiva concedida após o Clássico-Rei, o Tiago Nunes havia dito que o Ceará era o "time do kanal" e não o "o time da moda", se referindo ao rival tricolor.

"Eu tenho repetido que nós somos o time do Kanal. Muitas vezes não somos o time mais bonito, o time mais elegante, não somos o time da moda, até porque o time da moda é de outro bairro. Somos o time que luta, que respeita, que trabalha, que se dedica. Se nosso torcedor acreditar no Ceará, nós vamos juntos", disse o comandante alvinegro.

Sobre o assunto Fortaleza e Ceará empatam 1º Clássico-Rei da temporada pelo quarto ano consecutivo

Decisivos, João Ricardo e Moisés se destacam no primeiro Clássico-Rei de 2022

Em súmula, juiz justifica expulsões de Cléber e Romarinho por confusão no Clássico-Rei

Após o empate por 1 a 1 no clássico, Ceará e Fortaleza voltam a campo nesta semana pela Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu encara o Globo-RN, nesta quarta-feira, 9, às 19h30min, na Arena Castelão. Já o Tricolor do Pici visita o Náutico-PE, no próximo sábado, 12, às 17h45min, no Aflitos, em Recife (PE).

Tags