Moisés avalia resultado do Fortaleza no Clássico-Rei: "Merecíamos sair com a vitória"

Atacante foi destaque do Fortaleza no empate em 1 a 1 contra o Ceará pelo Clássico-Rei da Copa do Nordeste. Jogo foi válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste

Destaque do Fortaleza no empate em 1 a 1 diante do Ceará pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o atacante Moisés falou sobre a atuação do Leão no jogo após a partida. Para o jogador, o Leão merecia ter saído do Castelão com os três pontos pelo futebol que apresentou.

"Clássico é um jogo muito difícil. Pelo que o Fortaleza fez, merecíamos sair com a vitória, mas não deixamos de correr, não deixamos de jogar essa partida. Sabemos que a equipe deles também é qualificada, mas acredito que veio para amarrar o jogo", disse o jogador, que complementou comemorando o ponto conquistado.

"É um ponto que levamos que nos ajuda a chegar na fase final e ir em busca do título", exaltou. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 12, quando enfrenta o Náutico fora de casa, às 17h45min. A partida é válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

