Fortaleza e Floresta se reencontram após dois anos desde o último duelo; veja o retrospecto

O Tricolor do Pici encara o Verdão da Vila Manoel Sátiro nesta quarta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste

O duelo cearense entre Floresta e Fortaleza, que será realizado nesta quarta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, marca o reencontro das equipes como adversários após dois anos. A última vez aconteceu na Fares Lopes, competição pela qual o Tricolor do Pici não utilizou o elenco principal, no dia 31 de agosto de 2019. O retrospecto do confronto é equilibrado.

Ao todo, o Leão e o Verdão da Vila Manoel Sátiro já se enfrentaram 10 vezes, cinco pelo Campeonato Cearense e cinco pela Taça Fares Lopes. Neste recorte de duelos, o Fortaleza leva vantagem, totalizando quatro triunfos contra três do Floresta, além de três empates.

Todas as vitórias do Tricolor do Pici aconteceram em partidas válidas pelo certame estadual, torneio em que o escrete vermelho-azul-e-branco disputa utilizando o elenco profissional. O Floresta, por outro lado, está invicto contra o Leão na Fares Lopes, com dois triunfos e três empates. Será a primeira vez que os clubes irão se enfrentar pelo Nordestão.



Na última rodada, o Fortaleza goleou o Sousa-PB por 5 a 0 em sua estreia no certame regional, assumindo a ponta da tabela do Grupo A. O Verdão, atualmente na quinta colocação, empatou com o Globo-RN fora de casa e conquistou um ponto importante.

