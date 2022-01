Fortaleza tem dois atacantes no departamento médico

Boletim divulgado antes do jogo entre Fortaleza e Sousa informou que os jogadores Robson e Ángelo Henriquez estão com lesão muscular e gastroenterite, respectivamente

O Fortaleza não contou com a presença dos atacantes Robson e Ángelo Henríquez para a estreia na Copa do Nordeste contra o Sousa-PB, neste domingo, 30. Segundo informou o Departamento Médico do clube, o chileno trata uma lesão no edema no adutor da coxa direita. Enquanto o camisa sete foi diagnosticado com gastroenterite.

O clube não informou o prazo para o retorno os atletas às atividades e eles seguem como dúvida para os próximos jogos do Tricolor no Nordestão.

Após o confronto contra a equipe paraibana, o Fortaleza encara o Floresta na próxima quarta-feira, 2, às 21h30 na Arena Castelão. E três dias depois enfrenta o Ceará na mesma competição, duelo que marca o primeiro Clássico Rei na temporada 2022.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

