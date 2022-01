Fortaleza lança novos uniformes para a disputa da Copa do Nordeste

Denominadas "Duna e Falésia", as camisas são inspiradas na arte cearense ciclogravura e fazem referência às paisagens do litoral do estado

O Fortaleza divulgou, neste sábado, 29, as novas camisas oficiais para a disputa da Copa do Nordeste 2022. Denominadas "Duna e Falésia", as camisas são uma homenagem às belezas culturais e artísticas do Ceará e fazem referência às paisagens do litoral do estado.

O desenho das camisas são inspirados na ciclogravura, arte cearense onde os artistas criam suas obras dentro de garrafas com o uso de areia colorida. A camisa "Duna", em azul e branco, será o uniforme principal, enquanto a "Falésia", em tons de laranja, será a camisa utilizada pelos goleiros.

Sobre o assunto Duelo entre Fortaleza e Sousa-PB já tem mais de 13 mil torcedores garantidos

Sem regularização, Silvio Romero fica de fora da estreia do Fortaleza no Nordestão

A estreia oficial dos uniformes está prevista para o jogo deste domingo, 30, diante do Sousa-PB, na Arena Castelão.

Da arte da nossa gente e das belezas da nossa terra, chegou o novo manto, Duna & Falésia, que nos representará na Copa do Nordeste.



Inspirado na ciclogravura, arte 100% cearense que surgiu em Majorlândia, e na paisagem presente em grande parte do litoral do nosso estado. pic.twitter.com/3YTxLbWV0T — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) January 29, 2022

