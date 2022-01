Fortaleza anuncia Débora Ventura como nova treinadora do time feminino

O Fortaleza anunciou a contratação de Débora Ventura para ser a nova treinadora do futebol feminino. A técnica será a primeira mulher a comandar o Tricolor e substitui Igor Cearense, que continua sendo parte da comissão como auxiliar.

A nova treinadora das Leoas tem passagens pela Seleção Brasileira sub-17, onde foi auxiliar na conquista do Campeonato Sul-Americano de 2018, competindo também na Copa do Mundo daquele mesmo ano.

A técnica se mostrou orgulhosa e feliz com a nova chance no Tricolor: "será uma grande oportunidade e um grande desafio que me dá muito orgulho. Darei meu melhor cada dia para representar este clube de representação nacional que é o Fortaleza", comenta Débora.

Débora tem 39 anos e é natural de São Paulo. É formada em Educação Física e foi a primeira mulher a conseguir a Licença PRO de Futebol no Brasil e na América Latina. A nova treinadora também é Instrutora do Curso de Treinador de Futebol da CBF Academy nas Licenças C e Futebol Feminino, e é formadora de treinadores Fifa.

Além de Débora, as Leoas também acertaram a contratação do preparador físico Alexsander Dickinson, que trabalhou junto com a nova treinadora na Seleção feminina de base.

