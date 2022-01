Internacional anuncia contratação de David, ex-Fortaleza

O atacante David foi anunciado nesta segunda-feira, 24, como novo reforço do Internacional. O Fortaleza vendeu 45% dos direitos econômicos do atleta ao clube gaúcho por R$ 10,8 milhões e segue com 8% para uma futura venda. O jogador assinou contrato com o Colorado até o fim 2025.

David desembarcou em Porto Alegre na noite de segunda-feira, 17. O atleta foi aprovado em exames médicos antes de assinar o contrato com o Inter. A demora do anúncio oficial ocorreu por questões burocráticas envolvendo documentação.

Com a oficialização da contratação por parte do Internacional, o Fortaleza também soltou comunicado explicando todos os detalhes e valores envolvidos na negociação. Os 8% dos direitos econômicos do jogador garantidos pelo Tricolor foram acertados em acordo direto com o atacante e o empresário do atleta.

"Por parte do Fortaleza não tinha muito o que fazer, uma vez que o Inter chegou na condição de (pagar) a multa e de que o atleta entende que é hora de sair. Fizemos todos os esforços (para a permanência do jogador), conversamos, igualamos todas as condições, mas faz parte da vida e entendemos. (O clube tem) muito respeito pelo David, pela história dele, foi extremamente profissional no clube, passou por período vitorioso, fez gols, deu assistências, e foi um jogador importantíssimo. Então, deixo a minha gratidão a esse atleta, pessoa e cidadão, é um cara que eu gosto demais e torço por ele", afirmou Marcelo Paz via assessoria de imprensa do clube.

Revelado pelo Vitória-BA, o atacante ainda defendeu o Cruzeiro-MG antes de chegar ao Pici. Com a crise financeira da Raposa, David chegou a um acordo para deixar Belo Horizonte e foi adquirido pelo Fortaleza por R$ 5 milhões, se tornando a maior compra do futebol cearense. Em duas temporadas pelo Leão, atuou em 112 partidas, anotou 25 gols e deu 12 assistências.

No Tricolor do Pici, o jogador de 26 anos conquistou dois títulos do Campeonato Cearense, em 2020 e 2021.

