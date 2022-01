Com Fortaleza à procura de atacante, Wellington Paulista vira alvo de sondagens

A presença do Fortaleza no mercado da bola à procura de um centroavante para 2022 ligou o sinal de alerta de outros clubes para a situação dos jogadores do atual elenco. Um dos principais alvos de sondagens é o experiente atacante Wellington Paulista, que tem contrato até o final do ano com a equipe do Pici, acumula consultas de interessados e evita antecipar definição sobre o futuro, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 9 chegou ao Pici no decorrer da temporada 2019, após passagem pela Chapecoense-SC. No primeiro ano, disputou 44 partidas e anotou 15 gols; na temporada seguinte, mais 15 tentos em 54 jogos. Em 2021, o centroavante entrou em campo 50 vezes e balançou as redes em 12 oportunidades.

Principal goleador do Tricolor na Arena Castelão, após a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014, Wellington Paulista renovou contrato com o clube em abril do ano passado. O vínculo tem validade até o fim de 2022, mas não assegura a permanência do jogador de 38 anos.

Desde o encerramento da Série A, o Leão trata a busca por um centroavante com atenção especial e já tentou nomes como Germán Cano, ex-Vasco da Gama-RJ, Gilberto, que estava no Bahia, e Juan Martín Lucero, ex-Vélez Sarsfield, da Argentina - todos sem sucesso. A chegada de um novo nome aumentaria a concorrência para WP9, cujo estafe passou a ser sondado por outras equipes do país.

A princípio, a ideia do centroavante é permanecer no Pici para a temporada. A situação, no entanto, depende também dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Até a próxima segunda-feira, 10, data do início da pré-temporada, nenhum movimento deve ser realizado a respeito do futuro do jogador.

Com a camisa do Fortaleza, Wellington Paulista conquistou três títulos do Campeonato Cearense, um da Copa do Nordeste e participou das campanhas de classificação para Copa Sul-Americana e Libertadores.

