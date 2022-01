Luis Azpiazu é anunciado como novo preparador físico do Fortaleza

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 7, a contratação do argentino Luis Azpiazu para preparador físico do time. Ele estava no San Lorenzo de Almagro, da Argentina, e chega para reforçar a comissão técnica tricolor para a temporada de 2022.

Vice-presidente do clube, Alex Santiago destaca a experiência do argentino que já trabalhou em grandes equipes da América do Sul. “Luis Azpiazu é um preparador físico experiente, que já passou por grandes clubes da América do Sul. Já integrou em importantes comissões técnicas, como a de Edgardo Bauza e de Mariano Soso", afirmou em material divulgado no site oficial do Leão.

O preparador físico tem passagem por grandes equipes, como Sporting Cristal-PER, Defensa y Justicia-ARG e Emelec-EQU. "Passou por várias equipes de expressão na América do Sul, como a do Sporting Cristal, do Peru, do Emelec, do Equador, e a do Defensa y Justicia, da Argentina. E por último, estava no San Lorenzo, clube tradicional da Argentina”, completou o vice-presidente do Tricolor do Pici.

“Ele chega, sem dúvidas, para poder nos ajudar bastante, para contribuir com o seu conhecimento e com sua vivência no futebol. Certamente, para manter o nível de excelência em um ano tão importante, em disputa de competições internacionais e em outras em que o clube venha a estar em 2022”, reforçou Alex Santiago.

Luis Azpiazu chega para atuar no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Copa Libertadores, as cinco competições que o Leão terá pela frente nesta temporada.



