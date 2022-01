Fortaleza lança promoção para novas adesões do sócio e presenteia com camisa "Tradição"

Saiba os detalhes e quais planos estão contemplados com o brinde da camisa oficial do clube. Máscara Fiber Sport também será dada a novos associados

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira, 6, promoção para novas adesões do programa de sócio-torcedor em busca de atingir meta de 30 mil associados. O clube presenteará os novos sócios com a camisa "Tradição 2021", o atual Uniforme I da equipe que conquistou a vaga para a Libertadores 2022. A ação vai até acabar o estoque.

O torcedor que se associar também ganhará uma máscara Fiber Sport, licenciada pelo Fortaleza. Para a retirada de um ou de outro, é necessário se atentar ao plano adquirido.

Veja abaixo:

Tradição 2021: Leão de Aço, Leão do Pici, Sócio Proprietário ou Conselheiro

Máscara Fiber Sport: Leão do Interior e Leão Fiel

Todos os planos estão dentro da promoção Seja Sócio e Ganhe!, sendo válida apenas para o titular do plano e para pagamentos no cartão de crédito com o valor total parcelado, boleto, Pix ou à vista.

PONTOS DE ENTREGA

Retirada dos brindes podem ser feitos na Lojas de Atendimento aos Sócios-Torcedores, no Pici e na Conceito. Atenção aos endereços:

- Av. Fernandes Távora, 200 - Pici | Fortaleza-CE

- Av. Santos Dumont, 3000 - Aldeota | Fortaleza-CE

Para planos feitos nos shoppings. o brinde adquirido pela adesão ou renovação será enviado pelos correios, com o prazo de 15 dias úteis a partir da data de aquisição.

