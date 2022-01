Alvo do Ceará, Silvio Romero tem reunião com técnico do Independiente

Apesar de dívidas salariais, o clube argentino só estaria disposto a negociar propostas de venda do passe do atleta

O jornal Diário Olé, da Argentina, divulgou nesta quarta-feira, 5, que o atacante Silvio Romero, alvo do Ceará, tem uma reunião para definir seu futuro. O centroavante irá se reunir nesta quinta-feira, 6, com Eduardo Domínguez, técnico do Independiente-ARG.

De acordo com o jornal argentino, os dirigentes do Independiente só estariam dispostos a iniciar uma negociação caso haja proposta de compra do passe do atleta. O Diário Olé diz que o clube de Avellaneda rejeitou proposta do Vovô de empréstimo e divisão do salário.

O clube argentino possui dívidas salariais com o atleta desde a renovação de vínculo em 2020. O atacante de 33 anos possui contrato com o Independiente até 2023. O Rojo fixou valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) para multa em caso de venda futura do jogador.

No programa Trem Bala, da TV Ceará, desta terça-feira, 5, o jornalista Sérgio Ponte falou que o Alvinegro ofereceu R$ 2,5 milhões para fechar um contrato de dois anos com o centroavante. "Tudo certo, não é especulação. Ceará investirá R$ 2,5 milhões para tê-lo por dois anos”, disse.

Na temporada 2021, marcou 22 vezes e deu 22 assistências em 55 partidas pelo time de Buenos Aires. O jogador tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.



