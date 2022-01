Treinador do Independiente não confirma permanência de Romero, alvo do Ceará no mercado

Técnico Eduardo Domínguez concedeu primeira entrevista coletiva como novo comandante do Independiente e falou sobre a situação de Silvio Romero

O novo treinador do Independiente-ARG, Eduardo Domínguez, concedeu a primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira, 6. Entre os assuntos abordados, o técnico comentou sobre a situação de Silvio Romero, capitão e artilheiro da equipe que é alvo do Ceará no mercado da bola.

"Sabemos o que ele é, o que representa, é o capitão e o goleador da equipe, um dos que mais têm gols em Argentina. Sabemos o que pode nos dar. Mas vai depender das conversas que tenham Silvio e a diretoria para que ele esteja bem. Nós estamos muito motivados para dar o melhor a ele. Queremos que esteja bem. Se está bem, ele pode nos dar muito. É um grande goleador. Vamos focar para que ele esteja bem para tomar a melhor decisão", comentou Eduardo Domínguez.

O atacante é o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e 22 assistências dadas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No programa Trem Bala, da TV Ceará, de terça-feira, 5, o jornalista Sérgio Ponte falou que o Alvinegro ofereceu R$ 2,5 milhões para fechar um contrato de dois anos com o centroavante. "Tudo certo, não é especulação. Ceará investirá R$ 2,5 milhões para tê-lo por dois anos”, comentou.

A posição de centroavante é a principal prioridade da diretoria alvinegra no mercado da bola. Até o momento, o Ceará já anunciou seis reforços: Richard, Richardson, Victor Luís, Iury Castilho, Michel Macedo e Nino Paraíba.

Tags