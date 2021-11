Conheça Juan Martínez, o atacante colombiano sub-20 do Fortaleza que se destacou no Clássico-Rei

Com passagens pelas categorias de base da seleção colombiana, o atleta natural de Cali foi contratado no início de outubro pelo Tricolor do Pici e chamou a atenção ao marcar os três gols da vitória diante do Ceará, pela Copa do Nordeste Sub-20

Responsável por marcar os três gols da vitória do Fortaleza sobre o Ceará, no último domingo, 21, em confronto válido pela Copa do Nordeste Sub-20, o atacante colombiano Juan Martínez chamou a atenção pela boa finalização, drible e velocidade, tornando-se o grande destaque do Clássico-Rei.

Apesar de ser natural de Cali, da Colômbia, Juan Martínez já passou por outros clubes do futebol brasileiro. Antes de ser contratado pelo Tricolor do Pici, no início de outubro deste ano, o atacante atuou pelas categorias de base do São Paulo e do Coritiba-PR.

Sobre o assunto Fortaleza tem 12 jogadores com contrato até o final de 2021; veja lista

Com retorno de Éderson, Fortaleza viaja para enfrentar o Santos; veja desfalques

Eleições do Fortaleza já têm chapas inscritas para os três Conselhos; saiba mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua trajetória como atleta foi iniciada no Cortuluá, clube da Colômbia que disputa a segunda divisão nacional. Atuando pelo Coração do Vale, como é conhecido entre os torcedores, Juan foi campeão do Campeonato Colombiano Sub-17 e também da Copa Tahuichi Sub-15.

A formação do jogador também inclui passagens pelas divisões de base da seleção colombiana, pelo qual foi convocado em três categorias: sub-15, sub-17 e sub-20. No Leão, o atacante chegou para integrar a equipe sub-20, visando, principalmente, a disputa da Copa do Nordeste Sub-20 de 2021.

Pelo Nordestão, Juan Martínez foi titular nos dois jogos que o Fortaleza disputou. Na estreia, no empate por 1 a 1 contra o Presidente Médici-MA, o atleta passou em branco. No Clássico-Rei, porém, se consagrou com um hat-trick, demonstrando boas características ofensivas — com direito a um belo gol de cobertura. Os três tentos colocaram o colombiano na artilharia do certame ao lado de Júlio, do Náutico-PE, e Riquelme, do CRB-AL.

Vice-líder do grupo F, com quatro pontos, o Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, 24, para encarar o Fluminense-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), pela terceira rodada da competição regional. O confronto é uma disputa direta pela liderança da chave, já que as equipes possuem a mesma pontuação

Tags