Fortaleza estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior diante do Concórdia-SC

Tricolor do Pici encara a equipe catarinense nesta terça-feira, 4, às 15h15min, no estádio municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP)

O Fortaleza faz a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior nesta terça-feira, 4, às 15h15min, diante do Concórdia-SC, no estádio municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP), sede dos jogos do Grupo 16. A partida terá transmissão ao vivo nas plataformas Paulistão Play e Eleven Sports.

A delegação do Tricolor do Pici viajou à cidade do interior paulista no último sábado, 1º, e conta com 23 jogadores. O elenco leonino para disputar a principal competição das categorias de base do país contará com atletas que disputaram, em 2021, o Brasileirão de Aspirantes e o Campeonato Brasileiro das categorias Sub-20 e Sub-17.

Um dos destaques da equipe tricolor na categoria, O goleiro Hugo falou sobre a sua expectativa para a disputa da Copinha.

"Chegamos bem, chegamos focados. A equipe comprou a ideia da comissão, vamos muito confiantes. O Brasileiro (Sub-20) nos ajudou muito em questões de experiência, de jogos grandes, então creio que o time vá bem. Os últimos trabalhos têm sido muito bons e a nossa expectativa é fazer a melhor campanha do Fortaleza na competição, então podem esperar muito da gente, que vai ser um time muito aguerrido. Não somos um time com estrelas e sim com guerreiros", disse o arqueiro tricolor em material divulgado no site oficial do clube.

Esta será a 18ª participação do Leão na competição. A melhor participação do clube no certame foi em 2008, quando o Tricolor do Pici conquistou a vaga às quartas de finais do torneio. Na ocasião, a equipe cearense foi eliminada pelo Rio Branco (SP).

Além de Fortaleza e Concórdia, Ituano-SP e Suzano-SP completam a grupo. O Leão enfrenta a equipe de Itu (SP) na sexta-feira, 7, às 13h15min, e o anfitrião da chave na segunda-feira, 10, às 15h15min.

