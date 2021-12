Fortaleza Basquete Cearense terá investimento de R$ 400 mil para 2022

O Carcalaion disputa o NBB, principal liga de basquete do Brasil. A equipe cearense está na 14ª colocação do campeonato, com quatro vitórias e oito derrotas em 12 jogos

O Fortaleza planeja investir, em 2022, R$ 3,79 milhões em outras categorias esportivas além do futebol profissional masculino do clube. O Basquete Cearense será um dos beneficiados e a estimativa é de que o Carcalaion, que disputa o NBB — principal liga da modalidade no Brasil —, receba R$ 400 mil ao longo do próximo ano.

Além do basquete, também está previsto o investimento de R$ 2,2 milhões às categorias de base, R$ 660 mil ao futebol feminino e outros custos, como férias (R$ 276 mil) e 13º salários (R$ 240 mil).

Na atual temporada (2021-2022), o Fortaleza Basquete Cearense está na 14ª colocação e ainda não conseguiu embalar no torneio. Em 12 jogos, o Carcalaion, comandado pelo treinador Alberto Bial, venceu quatro duelos e foi derrotado em oito ocasiões.

Na próxima segunda-feira, 3 de janeiro, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras para um confronto direto pela zona dos playoffs contra o Rio Claro-SP, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Sócios-torcedores do Tricolor do Pici podem acompanhar o duelo no ginásio sem custos de ingresso. Aos demais, os preços da entrada variam entre R$ 10 e 100, valores que podem ser reduzidos à metade caso o torcedor entregue um quilo de alimento não perecível.



