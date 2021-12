Vojvoda fala sobre temporada no Fortaleza e exalta futebol brasileiro

Em entrevista ao portal Tiempo Argentino, treinador diz que jogadores brasileiros "melhoram por meio do prazer" em jogar futebol e detalha como utiliza essa característica em sua metodologia de trabalho no Tricolor do Pici

Considerado um dos principais responsáveis pelos resultados históricos alcançados pelo Fortaleza em 2021, o técnico Juan Pablo Vojvoda caiu rapidamente nas graças da torcida leonina. Em entrevista concedida ao portal Tiempo Argentino, o treinador falou sobre suas impressões acerca do futebol no Brasil e deu detalhes sobre como utiliza as características dos jogadores brasileiros em sua metodologia de trabalho no Tricolor do Pici.

"No Brasil, jogamos a cada três ou quatro dias e mesmo assim os jogadores querem estar em todas as partidas. Eles se concentram e jogam, vivem uma rotina entre hotéis e aviões. E também aproveitam a vida. Utilizo esse espírito amador do jogador brasileiro para canalizá-lo para uma metodologia de trabalho, dentro do que pretendo. Não deixo tudo por conta da inventividade do jogador, minha mentalidade não permite. Quero que meu time jogue como eu quero, adaptando-se às circunstâncias do jogo e aos jogadores. Mas sim, desde que gostem de jogar futebol, eles aperfeiçoam essa maneira de jogar. Eles melhoram por meio do prazer", disse.

O comandante tricolor também falou sobre a relação com a torcida leonina. Questionado sobre o pedido de apoio que fez à torcida durante o mau momento vivido pelo clube, Vojvoda ressaltou a importância do incentivo dos torcedores para superar os momentos de dificuldade do clube na temporada.

"O futebol é do povo, da torcida. Nos bons momentos todos nós nos divertimos e, nos maus momentos, quando estamos sofrendo, precisamos de muito mais apoio. É o que acontece com todos nós na vida. É futebol, nem sempre dá para jogar bem. Neste momento, espero que o torcedor possa entender a situação, que talvez tenhamos perdido jogadores importantes para algum jogo. Se há um trabalho por trás disso, espero que o verdadeiro torcedor reconheça. É por isso que precisam lutar todos os que estão no futebol", disse o treinador tricolor.

Conhecido por ser um estudioso do futebol, o treinador argentino falou sobre a decisão de morar no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, por "comodidade" e ressaltou que existem várias maneiras de aprender sobre futebol.

"Me senti bem com as pessoas com quem compartilhei o dia a dia. No Defensa y Justicia-ARG eu também morava na propriedade do clube. Eu me levanto e faço o que gosto. Não sei se é certo ou errado ou se vou fazer de novo. As melhores ideias, o melhor trabalho, às vezes é não assistir a um jogo. Muitas vezes, quando você sai para passear ou encontra um amigo em um café, você aprende mais do que assistir a três jogos seguidos. Aconteceu comigo quando estava estudando medicina. Em vez de estudar por três horas, talvez um colega de classe pudesse me explicar", concluiu Vojvoda.

