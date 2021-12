Fortaleza tem acerto com o goleiro Fernando Miguel, ex-Atlético Goianiense

Tricolor do Pici aguarda por definição do jogador em relação ao contrato com o Vasco, clube com o qual o atleta possui vínculo até dezembro de 2022

O Fortaleza tem acordo verbal com o goleiro Fernando Miguel, destaque do Atlético-GO na Série A 2021, segundo apurou o Esportes O POVO. Entretanto, o Tricolor do Pici aguarda por definição do jogador em relação ao contrato com o Vasco, clube com o qual o atleta possui vínculo até dezembro de 2022. O arqueiro abriu conversas com a diretoria do Cruzmaltino para buscar o melhor caminho para a saída: rescisão ou empréstimo.



O jogador de 36 anos defendeu o Dragão em 2021 por empréstimo cedido pelo Vasco. Ele disputou 54 jogos pela equipe goiana e foi fundamental na campanha do clube na Série A, terminando em nono lugar com 53 pontos.



Conforome os dados estatísticos do Sofascore, Fernando Miguel dividiu o posto com Everson, do Atlético-MG, como o arqueiro que mais somou jogos sem sofrer gols: 16. O goleiro também aparece em nono no ranking das maiores médias de defesas por partida, com três.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador será o quarto reforço do Fortaleza para 2022. O Tricolor já oficializou as contratações de Anthony Landázuri, Bryan Ceballos e Wagner Leonardo.

Com informações de Afonso Ribeiro

Tags