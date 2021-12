Fortaleza oficializa saída do zagueiro Jackson

O defensor atuou por mais de 2 anos com a camisa tricolor, somando 50 jogos neste período. Através das redes sociais, o clube agradeceu pelo profissionalismo e dedicação do atleta

O Fortaleza oficializou a saída do zagueiro Jackson nesta quinta-feira, 16. Através de uma nota nas redes sociais e no site oficial, o clube agradeceu pelo profissionalismo e dedicação do atleta, que chegou ao Tricolor do Pici em 2019, atuando em 50 jogos com a camisa vermelho-azul-e-branco.

Durante este período, o defensor conquistou o bicampeonato cearense (2020 e 2021), além de participar da campanha histórica do Fortaleza neste ano, onde o Leão chegou às semifinais da Copa do Brasil e terminou a Série A do Campeonato Brasileiro na quarta colocação, garantindo a inédita classificação para a Copa Libertadores 2022.

Sem espaço com o treinador Juan Pablo Vojvoda, Jackson atuou em somente 11 jogos na temporada 2021: sete pelo Brasileirão, três na Copa do Brasil e um na Copa do Nordeste, com nenhum gol marcado.



