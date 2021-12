Lateral-direito Daniel Guedes se despede do Fortaleza e deve retornar ao Santos

Jogador chegou no Tricolor do Pici em março deste ano e atuou em 13 partidas, tendo participado diretamente de três gols do Leão na temporada

Emprestado ao Fortaleza em março para a temporada 2021, o lateral-direito Daniel Guedes não irá ficar no Tricolor do Pici para 2022. Por meio de sua conta no instagram, o jogador se despediu do clube neste final de semana.

"Mais um ciclo que se encerra. Agradeço a todos que estiveram comigo durante essa etapa de minha vida e aos aprendizados que tive em cada treino e jogo! Uma verdadeira honra poder ter usado as cores do Tricolor de Aço em Campo! Levo o Fortalezaec em minha vida e estarei sempre na torcida", escreveu o atleta na rede social.

O lateral possuía contrato por empréstimo com o Fortaleza até o final desse ano. Durante a temporada, ele atuou em 13 jogos com a camisa tricolor. Foram quatro partidas pelo Campeonato Cearense, quatro pelo Brasileirão, dois pela Copa do Brasil e três pela Copa do Nordeste. Ele chegou participar diretamente de três gols do Leão com assistências. A tendência é que ele retorne ao Santos, a quem tem o passe vinculado, e que seja aproveitado pelo técnico Fábio Carille após a saída de Pará.

