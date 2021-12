Fortaleza registra maior público da Arena Castelão na temporada

51.125 torcedores assistiram a vitória do Tricolor do Pici por 2 a 1 sobre o Bahia, na noite dessa quinta feira, 9, no Gigante da Boa Vista

No jogo que marcou a despedida do Fortaleza na temporada, a torcida leonina bateu o recorde de público na Arena Castelão desde o início da pandemia de Covid-19. 51.125 torcedores estiveram presentes no Gigante da Boa Vista e assistiram a vitória do Tricolor do Pici por 2 a 1 sobre o Bahia, na noite dessa quinta feira, 9. A partida foi válida pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O número de torcedores presentes no estádio superou por margem apertada os 51.123 alvinegros que compareceram à arena no empate do Ceará por 0 a 0 diante do América-MG, no último domingo, 5, maior público registrado no período até então.

A renda obtida com o público pagante na noite dessa quinta-feira também supera a registrada na partida do Vovô diante do Coelho. O Fortaleza arrecadou pouco mais de um milhão de reais. Já o Alvinegro de Porangabuçu, que tinha a maior arrecadação até o momento, faturou cerca de 800 mil reais no seu jogo de despedida em casa na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O recorde de público foi apenas uma das marcas obtidas pelo Leão na partida. Com a vitória sobre o Esquadrão, o Tricolor garantiu sua melhor campanha como mandante na Série A e alcançou a melhor posição de um clube nordestino na competição desde que o certame é disputado no modelo por pontos corridos.

Tags