Ex-Fortaleza, Marcelinho Paraíba deixa aposentadoria para disputar Liga de Fut7

Marcelinho Paraíba, que jogou pelo Fortaleza em 2014, disputará a fase final da Liga Nacional de Futebol de 7, que vai acontecer em Palhoça-SC, nos dias 18 e 19 de dezembro. Um ano após a aposentadoria, ele volta aos gramados para defender o SA Betesporte-PE.

O ex-atleta do Leão disse que esse é mais um desafio pela frente, pois, mesmo aposentado, a "vontade de competir” ainda existia. “Estou muito animado para estrear, ainda mais com a possibilidade de ganhar um título logo de cara”, comentou.

Marcelinho Paraíba acertou com o SA Betesporte para disputar o Grupo A da fase final da Liga Nacional. O time vai enfrentar o Resenha-PI e o Avaí-SC. Apenas os dois mais bem posicionados se classificarão para as semifinais do torneio para competir com os dois classificados do Grupo B, formado por Oeste-SP, Grêmio-RS e Flamengo-RJ.

A equipe foi criada há cerca de quatro meses, mas já ganhou o Estadual no último mês. “O time está muito preparado. Não é à toa que ganhou todos os jogos até aqui”, disse Marcelinho.

Depois que pendurou as chuteiras, ex-jogador engatou a carreira como treinador de futebol. À beira do gramado, ele comandou o Treze-PB. Para 2022, Marcelinho treinará o Oeirense-PI.

Como jogador profissional de futebol, Marcelinho jogou por 27 anos, sendo escalado por 20 clubes e pela Seleção Brasileira. Quando era jogador do Fortaleza, vestiu a camisa em 44 partidas e marcou 14 gols. Na época, ele não conseguiu o acesso da Série C para B após empate em 1 a 1 com o Macaé, no jogo da volta das quartas de final, no Castelão.

