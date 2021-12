Yago Pikachu, do Fortaleza, está na seleção dos melhores jogadores do Brasileirão

A seleção dos melhores jogadores da Série A de 2021 foi definida e Yago Pikachu, do Fortaleza, está entre os vencedores. O ala é vice-artilheiro do Tricolor do Pici no campeonato, com oito gols, e também vice-líder em assistências, com cinco, sendo peça importante para a campanha histórica do clube. A festa de premiação organizada pela CBF acontece na sexta-feira, 10, a partir das 19 horas. As informações são do jornalista Pedro Ivo, dos canais Disney.

A votação para definir a seleção do Brasileirão contou com a participação de 1.050 profissionais, entre jornalistas, treinadores, capitães dos 20 times, integrantes das comissões técnicas da seleção nacional — principal e das categorias de base —, além de delegados e oficiais de partidas.

Sobre o assunto Fortaleza recebe Bahia em clima de festa por temporada histórica

Presidente do Fortaleza fala sobre Cano e promete ousadia no mercado da bola

Vojvoda despista sobre permanência no Fortaleza para 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe dos melhores jogadores foi escalado no 4-4-2 da seguinte forma: Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca, que venceu Vojvoda, treinador do Fortaleza, por uma diferença de apenas 3% dos votos.

Tags