Vojvoda despista sobre permanência no Fortaleza para 2022

Na véspera do último jogo do Fortaleza no ano, diante do Bahia, com expectativa de presença massiva da torcida tricolor na Arena Castelão, Vojvoda foi até a sala de imprensa nesta quarta-feira, 8, no Centro de Excelência, para conceder entrevista coletiva, desta vez com a presença de jornalistas, fato que o treinador ainda não havia vivenciado no clube. Antes de sentar-se à mesa para responder as perguntas, fez questão de cumprimentar, um por um, todos que estavam no ambiente.

O primeiro questionamento, claro, não poderia ser outro: afinal, o treinador argentino permanece ou não no tricolor para a próxima temporada? Vojvoda despistou, mas afirmou que a questão deve ser resolvida nos próximos dias.

"É de interesse tanto do Marcelo Paz como de mim finalizar este balanço geral, que foi muito difícil. E aí, podemos recomeçar esse diálogo (sobre a permanência para 2022), que é muito fluido. Eu acho que estará muito claro nos próximos dias, não muito mais a frente, mas nos próximos dias essa pergunta poderá ser respondida. Eu tenho intenções, mas preciso falar com o Marcelo quanto a minha situação contratual."

Nesta quinta-feira, 9, diante do Bahia, às 21h30min, o comandante completará 275 dias como treinador do Fortaleza. Durante o período, o argentino conquistou façanhas inéditas que ficarão marcadas na história do clube, como a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, a melhor campanha do futebol cearense na era dos pontos corridos da Série A e a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. Apesar das conquistas, Vojvoda garante que está focado para o duelo contra o Esquadrão.

"Eu sou um treinador que quando o time perde, eu sofro muito. Sofri muito na última partida, que perdemos contra o Cuiabá, e eu não quero sofrer. Compreendo que é uma festa para os torcedores, uma partida importante, e vamos encarar assim, como verdadeiros profissionais de futebol, sem deixar de lado, também, que há uma festa do torcedor. O torcedor tem direito a desfrutar, foram muitos anos de Série C, momentos em que eles sofreram, e isso fortaleceu o Fortaleza. Amanhã é o momento para eles também."



Sobre as movimentações do Fortaleza visando o próximo ano, que terá a Libertadores como a principal competição, além do Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão, Vojvoda demonstrou confiança no planejamento do presidente Marcelo Paz.

"Eu pretendo fechar esta temporada a partir de amanhã a diretoria sabe os objetivos e as competições que teremos em 2022. Foi um ano muito importante para o Fortaleza. Lógico, o elenco precisa ser superior em quantidade e também pensar em um elenco que tenha um nível competitivo. Tem pessoas inteligentes, como o Marcelo Paz, e o planejamento estará em sua cabeça, e ele fará, para o torcedor do Fortaleza, o melhor elenco possível"

