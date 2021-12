Fortaleza recebe Bahia em clima de festa por temporada histórica

Com mais de 38 mil torcedores confirmados na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Bahia nesta quinta-feira, 9, pela última rodada do Campeonato Brasileiro em clima de comemoração. Já garantido na fase de grupos da Libertadores 2022, o jogo marca o último encontro do Tricolor com a sua torcida no ano.

Quinto colocado no Brasileirão, o Leão ainda tem a possibilidade de ultrapassar o Corinthians e terminar o campeonato em quarto, que seria a melhor colocação de um clube nordestino desde que a Série A passou a ser disputada por pontos corridos. A marca hoje pertence ao Vitória, que terminou em 5º lugar com 59 pontos em 2013.

Para o Bahia, a situação é bem diferente. 16º colocado, com 43 pontos, o clube precisa da vitória para se livrar do rebaixamento sem ter que depender de outros resultados. Um triunfo no Castelão ainda pode fazer o Esquadrão garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, em caso de derrota do Cuiabá.

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com a volta do volante Éderson, que ficou de fora da partida contra o Cuiabá por motivos particulares. Jackson, que saiu lesionado na última partida, ainda é dúvida para a partida, assim como Lucas Crispim e Ángelo Henríquez, que não jogaram na Arena Pantanal.

Já Guto Ferreira não terá o atacante Rossi para a partida, que cumpre suspensão depois de ter sido expulso no jogo contra o Fluminense, na última rodada. Lucas Mugni e Daniel retornam de suspensão e estarão à disposição do treinador.

Fortaleza x Bahia

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda



Bahia

4-3-3: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Rodriguinho; Raí, Juninho Capixaba, Gilberto.. Técnico: Guto Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 09/12/2021

Horário: 21h30min

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Fabricio Porfirio de Moura/SP

Transmissão: TNT (Menos para o Ceará), Premiere, Rádio O POVO CBN, YouTube O POVO e Facebook Esportes O POVO

