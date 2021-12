Jornal argentino repercute trabalho de Vojvoda no Fortaleza após classificação para Libertadores

La Nación publicou matéria em seu site para ressaltar classificação do Fortaleza à Libertadores sob o comando do técnico argentino

A temporada histórica do Tricolor, comandada por Juan Pablo Vojvoda, rendeu atenção da imprensa argentina sobre o trabalho do técnico. O site do jornal La Nación divulgou matéria na última terça-feira, 7, em que destacou a conquista do Leão para a fase de grupos da Libertadores de 2022. O portal de notícias também ressaltou o retrospecto do treinador argentino no Fortaleza desde a sua chegada.



Juan Pablo Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio. Os objetivos do clube para 2021 eram lutar pelo título do Campeonato Cearense, avançar o máximo possível na Copa do Brasil e permanecer na Série A do Brasileirão.

Nesta temporada, o Fortaleza conquistou o Campeonato Cearense diante do rival Ceará. Foi semifinalista na Copa do Brasil onde eliminou o São Paulo. Superou a melhor campanha de um time nordestino na Série A e se tornou o primeiro clube da região a se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores na era dos pontos corridos.



Antes do Fortaleza, Vojvoda dirigiu os times argentinos Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera, do Chile. Não havia conquistado títulos nessas passagens.



No Fortaleza, Vojvoda conquistou 24 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O time marcou 75 gols e sofreu 55. O técnico possui 55,7% de aproveitamento no comando do Tricolor do Pici. O Fortaleza enfrenta o Bahia, na última rodada da Série A, nesta quinta-feira, às 21h30, no Castelão.

