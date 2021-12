Fortaleza reabre venda de ingressos para jogo contra o Bahia; 38 mil torcedores estão confirmados

O Fortaleza reabriu, na manhã desta quinta-feira, 8, as vendas de ingressos para a partida contra o Bahia, pela última rodada da Série A. O serviço foi suspenso na terça-feira, 7, devido a um problema técnico no sistema da empresa Bilheteria Virtual, responsável pela bilhetagem do duelo.



Com a possibilidade de o Fortaleza encerrar o Campeonato Brasileiro no G-4, 38.919 pessoas confirmaram presença para o confronto, de acordo com a última parcial divulgada pelo Tricolor do Pici. Deste total, 17.214 sócios-torcedores realizaram check-ins, 21.412 pessoas compraram ingressos e os 270 restantes foram através do passaporte social.



Na última parcial, divulgada segunda-feira, 6, haviam sido confirmadas 34.423 pessoas. O valor dos ingressos varia de R$ 15 a R$ 150 e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou na bilheteria virtual. Sócios do Fortaleza podem fazer check-in para ter acesso ao estádio.



Conforme decreto do Governo do Estado do Ceará, 80% da capacidade da Arena Castelão está liberada e o estádio pode receber atualmente cerca de 50 mil torcedores.



Para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.



Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 21h30, na Arena Castelão, em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



