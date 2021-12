Fortaleza suspende temporariamente as vendas de ingressos para o jogo contra o Bahia

Um problema técnico no sistema da Bilheteria Virtual, empresa responsável pela bilhetagem do confronto, foi o motivo para a suspensão da comercialização das entradas

O Fortaleza suspendeu, de forma temporária, a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, que acontece na quinta-feira, 9, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, devido a um problema técnico no sistema da empresa Bilheteria Virtual, responsável pela bilhetagem do confronto.

Segundo o clube, “a Bilheteria Virtual se comprometeu a apresentar os esclarecimentos necessários quanto ao fato, estando o Fortaleza adotando todas as medidas necessárias para fins de garantir o acesso do nosso torcedor ao estádio, assim como para evitar que quaisquer prejuízos recaiam sobre o clube.”

Com a possibilidade de terminar o Brasileirão no G-4, fato inédito para o futebol nordestino na era dos pontos corridos, 34.423 torcedores tricolores já garantiram presença para assistir o último jogo da temporada, conforme a última parcial divulgada pelo Tricolor do Pici. Deste número, 15.482 sócios-torcedores realizaram check-ins e 18.648 pessoas compraram ingressos, enquanto os 293 restantes foram através do passaporte.



