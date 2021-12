Fortaleza confirma 47 mil torcedores contra Juventude e deve ter recorde de público no Castelão

Segundo o clube, 47.315 pessoas confirmaram presença para o confronto contra o time gaúcho; Até o momento, o jogo com o maior número de torcedores registrados teve 35.693 pessoas presentes no estádio

O Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira, 3, a parcial de torcedores para o duelo contra o Juventude. De acordo com o clube, 47.315 pessoas garantiram presença para a partida. Com o número de check-ins e ingressos vendidos, o confronto deve marcar o recorde de público desde o início da pandemia de Covid-19.



Até o momento, o jogo com o maior número de torcedores registrados neste período, foi o jogo entre Ceará e Corinthians, vencido pelo Alvinegro pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, 35.693 pessoas estiveram presentes no estádio.



Na última parcial, divulgada na quinta-feira, 2, haviam sido confirmadas 41.691 pessoas. O valor dos ingressos varia de R$ 10 a R$ 100 e podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou na bilheteria virtual. Sócios do Fortaleza podem realizar check-in para assistir à partida.



Conforme o decreto do Governo do Estado do Ceará, 80% da capacidade da Arena Castelão está liberada e o estádio pode receber atualmente cerca de 50 mil torcedores.

Para poder comparecer ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única e utilizar máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.



As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 2, às 21 horas, na Arena Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto desta sexta-feira, 3, no Castelão, pode garantir o Tricolor na pré-Libertadores.

