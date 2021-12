Fortaleza não tem interesse em Dentinho, ex-Corinthians e Shakhtar

Atacante saiu recentemente do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde esteve desde 2011, e está livre no mercado

O atacante Dentinho, que se destacou no Brasil defendendo o Corinthians entre os anos 2008 e 2011, teve seu nome vinculado ao Fortaleza nesta quinta-feira, 2. A especulação era que o jogador teria um acerto encaminhado com o Leão para a temporada 2022, tendo inclusive a aprovação do técnico Vojvoda. O Esportes O POVO apurou que não há qualquer interesse do clube no atleta.

Dentinho está livre no mercado após uma década defendendo o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde atuou em 197 partidas e marcou 29 gols. Ele chegou ao time na temporada 2011/2012 após quatro anos na equipe profissional do Corinthians.

Dentro dessa década no futebol ucraniano, ele chegou a ser emprestado ao Besiktas, da Turquia, em parte da temporada 2012/2013. Lá, ele só atuou em nove partidas no time turco, de acordo com o site O Gol.

Fortaleza no Mercado da Bola

A temporada ainda não acabou, mas nomes já começam a aparecer relacionados ao Fortaleza no mercado da bola. Na semana passada, o Tricolor voltou a conversar com o zagueiro Paulão. De acordo com o site Goal, o time também tenta negociar com o Corinthians por Éderson.

Oficialmente, a diretoria de futebol do Fortaleza disse que o foco da semana está todo voltado para o jogo de sexta-feira, 3, contra o Juventude — que vale confirmação na Libertadores de 2022 —, portanto não está tratando de nenhuma negociação. Somente depois de sexta o clube voltará a tratar de outros assuntos.

