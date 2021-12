Fortaleza desconhece sondagens e garante renovação de Vojvoda para 2022

Nome do treinador ganha força no Internacional-RS, que deve perder Diego Aguirre, mas Tricolor nega contato e promete permanência do argentino para a próxima temporada

Às vésperas dos três jogos finais do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza viu o nome do técnico Juan Pablo Vojvoda entrar no radar do Internacional-RS para a próxima temporada. O comandante argentino agrada ao Colorado, que deve perder Diego Aguirre, mas o clube do Pici desconhece sondagens do mercado da bola e garante a permanência do treinador para o ano que vem, apurou o Esportes O POVO.

Atual técnico do time gaúcho, Aguirre deve aceitar proposta para comandar a seleção do Uruguai ao final da Série A. O Inter já se prepara para a baixa na comissão técnica e vê Vojvoda com bons olhos. Entre informações de interesse e sondagens, o Tricolor diz não ter recebido nenhum contato e mantém o discurso de contar com o treinador para a próxima temporada.

No vínculo firmado em maio deste ano, o Leão estabeleceu uma cláusula de renovação automática em caso de classificação para uma competição internacional de 2022 - Copa Libertadores ou Sul-Americana. O time vermelho-azul-e-branco disputa vaga na fase de grupos do principal torneio da América do Sul e já discute o planejamento da próxima temporada com participação de Vojvoda.

Internamente, o argentino mantém a postura discreta e com foco na partida diante do Juventude-RS, na próxima sexta-feira, 3, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão. O treinador, inclusive, programa a mudança da família da Argentina para a capital cearense no início do ano.

