Fortaleza anuncia promoção de ingressos para a partida contra o Juventude pela Série A

O início do check-in para os sócios-torcedores acontece neste sábado, 27. O duelo entre o Tricolor do Pici e o Alviverde será na próxima sexta-feira, 3 de dezembro, às 19 horas, no Castelão, pela 36ª rodada

Com três rodadas para o fim do Brasileirão e dependendo apenas de si para garantir a inédita classificação para a Copa Libertadores, o Fortaleza resolveu lançar uma promoção de ingressos com valores entre R$ 20 e R$ 100 para que a torcida tricolor encha a Arena Castelão na próxima sexta-feira, 3 de dezembro, às 19 horas, diante do Juventude-RS.

Os sócios-torcedores do Leão poderão realizar o check-in para garantir um lugar na arquibancada já neste sábado, 27. A abertura acontece às 8 horas da manhã para conselheiros, proprietários e para quem possuir os planos “Leão do Pici” e “Leão Kids”. A partir das 10 horas, o acesso para o “Leão de Aço” passa a ficar válido. Às 12 horas, torcedores do plano “Leão da Galera”, “Leão Fiel” e “Leão do Interior” também serão liberados.

Sobre o assunto Fortaleza vê aproveitamento cair nos últimos 7 jogos e amarga pior sequência na Série A

Fortaleza tem o mesmo número de derrotas que a Chapecoense no 2º turno da Série A

Com sondagens no mercado, Fortaleza volta a conversar com zagueiro Paulão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta colocação com 52 pontos, o Fortaleza está próximo de garantir uma vaga para a Libertadores de 2022. Para isto, uma vitória sobre o Juventude-RS se torna fundamental. A equipe Alviverde, no entanto, luta contra a zona de rebaixamento e não deve ser um adversário fácil para o escrete vermelho-azul-e-branco. A presença massiva da torcida tricolor no Castelão, portanto, será de suma importância.

Confira os valores dos ingressos:

Inferior Norte e Sul: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Superior Norte e Sul: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)



Superior Central: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)



Bossa Nova: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)



Premium: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)



Visitante: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Tags