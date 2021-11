Próximo adversário do Fortaleza, Santos tem 6 desfalques; Marinho pode retornar

Tricolor do Pici e Peixe se enfrentam na quinta-feira, 25, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Santos poderá ter um importante reforço para o confronto de quinta-feira, 23, contra o Fortaleza, na Vila Belmiro, às 19 horas, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Marinho, artilheiro isolado do Peixe na competição com oito gols.

O camisa 11 participou do treino da última segunda-feira, 22, e também das atividades desta terça-feira, 23, e pode ser novidade entre os 11 iniciais do treinador Fábio Carille. O atleta foi ausência no clássico contra o Corinthians-SP, na última rodada da competição, devido dores na região posterior da coxa esquerda.

Por outro lado, a equipe santista terá seis desfalques certos para o embate diante do Tricolor do Pici: Léo Baptistão, Sandry, Kevin Malthus, John, Jobson e Emiliano Velázquez estão fora da partida.

O Fortaleza, 5º colocado com 52 pontos, entra em campo precisando da vitória para tentar retomar um lugar no G-4 do Brasileirão e ficar ainda mais próximo da inédita classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Já o Santos, na 12º posição com 42 pontos, ainda está sob a ameaça da zona de rebaixamento, com cinco pontos de diferença para o Bahia, primeira equipe a compor o Z-4, e necessita do triunfo para ter mais tranquilidade na reta final do campeonato.