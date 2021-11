Idosa pede camisa do Fortaleza de natal e clube se solidariza: "Sua blusa tá chegando!"

O Fortaleza recebeu um pedido especial de natal e não hesitou em transformar em realidade. Dona Dolores, uma senhora apaixonada pelo Tricolor do Pici que vive no Lar Três Irmãs, local que abriga e presta serviço de cuidados a idosos, aproveitou uma campanha natalina promovida pela instituição para expor o que gostaria de ganhar no dia 25 de dezembro: uma camisa do Leão com o próprio nome.

Na campanha, todos os idosos do lar podem escrever em um quadro de giz o que desejam ganhar de presente de natal neste ano. Entre os vários pedidos divulgados nas redes sociais da instituição, a de Dona Dolores chegou até o Fortaleza e também ao jogador e capitão Tinga, que se sensibilizou e resolveu presentear a senhora com um modelo personalizado.

Segundo a assessoria do clube vermelho-azul-e-branco, Dona Dolores não terá que esperar até o dia 25 de dezembro para receber o presente, já que nesta quarta-feira, 24, a camisa será entregue. Em virtude do elenco tricolor estar em Santos-SP se preparando para o duelo contra o Peixe, que acontece na quinta-feira, 25, o manto não poderá ser dado pessoalmente pelo próprio Tinga.



