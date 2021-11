Diante do Fortaleza, Palmeiras tenta encerrar jejum contra times do G-6 do Brasileirão

Com chances remotas de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já pensa na final da Libertadores, marcada para o próximo dia 27, contra o Flamengo, no Uruguai. Para chegar com a moral alta em Montevidéu, no entanto, o Verdão terá que quebrar um jejum.

Isso porque os próximos dois compromissos do clube, que antecedem a decisão continental, são contra times que ocupam o G-6 do Brasileirão. E passadas 33 rodadas do torneio, o Alviverde ainda não conseguiu vencer equipes do top 6 do Nacional.

Até o momento, são sete derrotas e um empate, resultando em um aproveitamento de apenas 4%. Com isso, o Palestra tem o pior rendimento contra times do G-6 entre todos os clubes do Brasileiro, segundo dados do Footstats.

O último embate contra ocupantes das seis primeiras posições do campeonato foi com o Red Bull Bragantino, no dia 9 de outubro. Na ocasião, o Massa Bruta goleou por 4 a 2 e esfriou a festa da torcida alviverde, que se reencontrava com o time no Allianz Parque depois de quase dois anos.

Agora, o Palmeiras terá pela frente Fortaleza, neste sábado, 20, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, e o Atlético-MG, na terça-feira, 23, no mesmo horário. Atualmente, o Leão ocupa a sexta colocação do Nacional, com 49 pontos, enquanto o Galo é o líder isolado, com 71.

E vencer esses jogos pode ser fundamental para o Verdão chegar embalado na decisão da Libertadores. Isso porque o Palestra já vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, em casa.

