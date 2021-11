Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 34ª rodada do Brasileirão

Ramon Abatti Abel apita duelo do Leão contra o Palmeiras, enquanto Braulio da Silva Machado comanda confronto do Vovô diante do Atlético-GO

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na última quinta-feira, 18, a escala de profissionais para os jogos da 34ª rodada da Série A. O catarinense Ramon Abatti Abel apitará Fortaleza x Palmeiras-SP, e Braulio da Silva Machado, também de Santa Catarina, comandará Atlético-GO x Ceará.

O Tricolor recebe o Verdão no próximo sábado, 20, a partir das 19 horas, na Arena Castelão. O juiz será auxiliado pelos conterrâneos Éder Alexandre e Thiaggo Americano Labes. O responsável pelo VAR será Pathrice Wallace Corrêa Maia, do Rio de Janeiro.

O Alvinegro, por sua vez, visita o Dragão também no sábado, 20, às 21 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O árbitro Fifa terá Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos, ambos também de Santa Catarina, como assistentes. O árbitro de vídeo será o catarinense Rodrigo Dalonso Ferreira, que faz parte do quadro da Fifa.

O Leão do Pici ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 49 pontos, enquanto o Vovô é o 10º colocado, com 45 pontos.

Escala de arbitragem da 34ª rodada da Série A

Fortaleza x Palmeiras-SP

Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC

Assistentes: Éder Alexandre/SC e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

Atlético-GO x Ceará

Árbitro: Braulio da Silva Machado/SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil/SC e Alex dos Santos/SC

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira/SC

