Fortaleza se reapresenta visando Clássico-Rei e abre treino para a torcida

No Pici, elenco incia treinamento com foco no Clássico-Rei desta quarta-feira, 17, pela 33ª rodada da Série A do Brasileiro

Após revés em Bragança Paulista e uma folga no domingo, o elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 15, no centro de excelência Alcides Santos, com foco no Clássico-Rei de quarta-feira, 17, pela Série A do Brasileiro.

O treino está marcado para iniciar às 16 horas e será aberto para os torcedores e imprensa. A tendência é que o trabalho seja apenas regenerativo para os atletas que jogaram mais tempo contra o Bragantino. Os demais devem ir a campo e treinar normalmente.

Sobre o assunto Suspenso, Lucas Lima será desfalque do Fortaleza em Clássico-Rei da Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido ao feriado, é esperado um bom número de torcedores no Pici para acompanhar a reapresentação do time. A ideia é passar uma mensagem de apoio aos jogadores, já que o clube chega para um Clássico-Rei sem vencer há quatro rodadas da Série A do Brasileiro.

Os portões do Alcides Santos serão abertos para a torcida a partir das 16h15min. Torcedores terão que usar máscaras para permanecer no local.



Tags