Com derrota para o Bragantino, Fortaleza chega à sua segunda pior sequência sem vitória na Série A

Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão e um ponto conquistado dos últimos 12 possíveis, Tricolor chega pressionado para o Clássico-Rei de quarta-feira, 17

O Fortaleza foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino neste sábado, 14, e chegou à quarta partida sem vencer na Série A. É a segunda pior sequência do Tricolor no Brasileirão, que atingiu seis jogos sem triunfos entre as rodadas 16 e 21.

Naquela ocasião, foram três empates (1 a 1 contra o Santos-SP, 1 a 1 contra o Juventude-RS e 0 a 0 contra o Cuiabá-MT) e três derrotas (4 a 2 para o Bahia, 2 a 0 para o Atlético-MG e 1 a 0 para o Internacional).

Na atual sequência, o Tricolor detém um empate (1 a 1 contra o São Paulo) e três derrotas (2 a 1 para o América-MG, 1 a 0 para o Corinthians-SP e 3 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP) conquistando apenas um ponto dos 12 possíveis.

Se a derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil for computada, o Fortaleza já está a cinco jogos sem vitória e vem pressionado para o primeiro Clássico-Rei desde a retomada do público na Arena Castelão.

Fortaleza x Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 19 horas, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão 2021.

