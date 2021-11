Boeck admite "derrota pesada" do Fortaleza e cobra reação: "Falar pouco e trabalhar muito"

Goleiro do Leão lamenta revés por 3 a 0 em confronto direto diante do Bragantino, mantém foco em briga por vaga na Libertadores e mira Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 17

A derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino-SP, neste sábado, 13, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada da Série A, culminou na saída do Fortaleza do G-4 e ampliou o jejum de vitórias para cinco jogos, mas não pode abala a confiança da equipe na busca por uma inédita vaga na Copa Libertadores, alertou o goleiro Marcelo Boeck, que cobrou reação na reta final da competição.

Em confronto direto, o Tricolor sofreu dois gols ainda nos primeiros 15 minutos da partida - Helinho e Ytalo marcaram. No segundo tempo, o cearense Artur decretou o resultado em cobrança de pênalti. Nos últimos cinco jogos - quatro pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil, o time do Pici soma quatro reveses e um empate.

Sobre o assunto Suspenso, Lucas Lima será desfalque do Fortaleza em Clássico-Rei da Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente sabe que não entrou muito bem no começo da partida, não conseguiu se encontrar, sabendo também da qualidade que o Red Bull tem, a qualidade individual de cada jogador. Nesse momento, é muito difícil a gente falar depois de uma derrota dessa. Nós temos um clássico, temos um objetivo pela frente e não vamos jogar a toalha", ponderou o camisa 1 ao Premiere.

Em busca da reabilitação, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei contra o arquirrival Ceará, na próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, na Arena Castelão. Boeck destacou que o momento é de maior foco para conseguir retomar os resultados positivos nas últimas rodadas.

"Nós temos que ficar mais calados agora e trabalhar para que, logo na quarta-feira, possa dar um resultado e voltar ao nosso caminho, que foi o que a gente traçou e conquistou esse ano, foi isso que nós acostumamos o nosso torcedor a fazer. Nesse momento, a gente tem que assimilar essa derrota pesada, da maneira que foi, falar muito pouco e trabalhar muito", avisou o goleiro.

Tags