Éderson lamenta empate do Fortaleza contra o São Paulo: "Gosto amargo"

Tricolor do Pici vencia o jogo por 1 a 0 até os 47 do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate da equipe paulista em cobrança de falta de Benítez. Apesar do tropeço em casa, Leão voltou ao G4 da Série A do Brasileiro

No reencontro entre a sua torcida e Rogério Ceni, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo na noite dessa quarta-feira, 10, na Arena Castelão, em confronto válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com gol marcado pelo atacante Robson, o Tricolor do Pici vencia o jogo por 1 a 0 até os 47 do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate da equipe paulista em cobrança de falta de Benítez.

Após o tropeço do Leão em casa, o volante Éderson lamentou o resultado contra o Tricolor do Morumbi e disse que o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda merecia sair de campo com o resultado positivo.

"Ficamos com um gosto amargo, ainda mais porque saímos com o resultado primeiro. Fizemos uma boa partida, mas, no final do jogo, nos descuidamos um pouco e acabamos tomando um gol. Também é mérito do Benítez, que teve uma boa finalização. Foi uma bela cobrança de falta, mas, pelo todo, acho que a gente merecia ter saído com a vitória", lamentou o jogador após o término da partida.

Apesar do empate diante do seu torcedor, o Fortaleza viu seus concorrentes diretos perderem na rodada e retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici ocupa a quarta colocação da tabela de classificação da Série A, com 49 pontos. No próximo sábado, 13, o Leão visita o RB Bragantino-SP, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 19 horas. A partida é válida pela 32ª rodada da competição.

