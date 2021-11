Transmissão ao vivo de Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão; ouça a narração

O Tricolor do Pici ocupa a 5ª colocação na tabela com 48 pontos somados, enquanto a equipe paulista está na 14ª colocação com 37 pontos. A bola rola às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Fortaleza e São Paulo duelam na noite desta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici, 5º colocado com 48 pontos, quer voltar a vencer após duas derrotas consecutivas no certame, enquanto o São Paulo, 14º, quer se distanciar da zona de rebaixamento. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Facebook:

