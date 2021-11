Um dos últimos reforços do Fortaleza para 2021, Depietri ainda não completou 90 minutos jogados

Penúltima contratação do Fortaleza para a temporada 2021, o atacante argentino Valentín Depietri não tem conseguido tantas oportunidades em campo com a camisa tricolor. Regularizado há dois meses e meio, o jogador sequer completou 90 minutos jogados.

Depietri participou de quatro partidas do Fortaleza até aqui, sendo três pela Série A do Brasileiro e uma pela Copa Brasil. Somando todo tempo em que esteve no gramado, o jogador tem apenas 78 minutos de atuação pelo Leão (já levando em consideração os acréscimos de cada jogo).

No Campeonato Brasileiro, o argentino jogou 21 minutos contra o Internacional, pela 21ª rodada, mais 21 minutos diante do Athletico-PR, na 28ª e apenas cinco contra o Corinthians, na 31ª. Já na Copa do Brasil, Depietri entrou em meio a goleada do Atlético-MG, em Belo Horizonte, e ficou em campo durante 31 minutos.

Apesar de não ter feito nenhum gol ou dado qualquer assistência, o jovem argentino mostra boa movimentação em campo quando entra e tem agradado aos torcedores mesmo com pouca minutagem. Ele vem sendo relacionado para os jogos do Fortaleza constantemente, tanto que já foi no banco de reservas por 12 vezes na Série A e outras três na Copa do Brasil, mas não é uma das primeiras opções de Vojvoda.

Com apenas 20 anos, Depietri treina com a equipe principal desde que chegou, em julho. O argentino tem contrato com o Tricolor até julho de 2024.



