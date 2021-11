Ronald, do Fortaleza, se salva de gancho por expulsão e pode encarar Corinthians

O volante Ronald foi julgado pela 5ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, 5, pela expulsão no jogo contra o Flamengo, na 25ª rodada da Série A. O jogador foi apenado com um jogo de suspensão, já cumprido, e pode enfrentar o Corinthians neste sábado, 6.

Ronald foi julgado com base no artigo 250, inciso II do CBJD, que suspende de uma a três partidas quem “empurrar acintosamente o companheiro ou adversário fora de disputa de jogada”. Por maioria de votos, o volante pegou apenas uma partida, que é a automática, cumprida contra o Grêmio.

O atleta foi expulso aos 23 minutos do segundo tempo por desferir dois tapas em Rodrigo Caio, um no braço e outro nas costas, fora da disputa de bola, de acordo com a súmula do jogo.

Livre de um gancho maior, Ronald viajou com o elenco do Fortaleza para São Paulo e é opção de Vojvoda para a partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena.



