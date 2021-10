Adversário do Fortaleza, América-MG tem desfalque por lesão; Zárate é dúvida

18:41 | Out. 29, 2021

Leão e Coelho se enfrentam neste sábado, 30, às 21 horas, no estádio Independência, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o América-MG não poderá contar com Orlando Berrío para a partida deste sábado, 30, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 29ª rodada. O atacante se recupera de lesão e será desfalque para o jogo.

Além do colombiano, Mauro Zárate é dúvida para o embate. O meia-atacante argentino finalizou o tratamento de uma lesão na coxa e, caso seja relacionado pelo treinador Marquinhos Santos, deve iniciar no banco de reservas.

Sobre o assunto Fortaleza foca na Série A e se reapresenta de olho no América-MG; veja desfalques

Quantos pontos o Fortaleza precisa para terminar a Série A dentro do G4; veja probabilidades

Embalado na Série A, Fortaleza visita América-MG em Belo Horizonte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na 10º colocação com 35 pontos, o Coelho sofreu somente uma derrota nos últimos 11 jogos. Neste recorte de partidas, além do revés por 3 a 1 para o Internacional-RS, na 27ª rodada, a equipe mineira soma cinco vitórias e cinco empates — ou seja, 60% de aproveitamento.

Como mandante, o América-MG acumula uma boa sequência sem derrotas. A última aconteceu na 17ª rodada, quando foi derrotado por 2 a 0 para o RB Bragantino. De lá para cá, são cinco jogos de invencibilidade atuando em Belo Horizonte (MG). Ao todo, foram 14 confrontos disputados no Independência, com cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, o que significa 47,62% de aproveitamento.



Tags