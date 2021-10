Romarinho quebra jejum de dois meses e volta a marcar pelo Fortaleza

Atacante do Leão tinha balançado as redes pela última vez no empate com o São Paulo, no Morumbi, e fez o gol de honra na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil

Autor do gol de honra na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira, 27, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Brasil, o atacante Romarinho quebrou um jejum de dois meses ao voltar a balançar as redes pela equipe do Pici.

O último tento do camisa 20 pelo Leão tinha sido no dia 25 de agosto, também pelo mata-mata nacional, no empate em 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, pelas quartas de final. O jogador de 27 anos aproveitou assistência de Ángelo Henríquez e decretou a igualdade em solo paulista - no Castelão, na partida de volta, o triunfo por 3 a 1 selou a classificação.

Diante do Galo, Romarinho foi acionado na segunda etapa no lugar de Matheus Vargas e deixou sua marca aos 44 minutos do segundo tempo, quando arriscou chute de fora da área, viu a bola desviar em Igor Rabello no caminho e trair Everson, balançando as redes antes do apito final.

No Leão desde 2018, o atacante soma 43 partidas disputadas na atual temporada e cinco gols marcados. Além dos dois tentos anotados na Copa do Brasil, marcou outros três no Campeonato Cearense.

Após se despedir do torneio nacional, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 30, diante do América-MG, às 21 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda ocupa a terceira posição da Série A, com 48 pontos.

