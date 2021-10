Boeck lamenta derrota do Fortaleza, mas mira vaga na Libertadores: "Nosso sonho"

Após novo revés para o Atlético-MG e eliminação da Copa do Brasil, goleiro do Leão pede foco na Série A para conseguir classificação inédita para a principal competição continental

Ao final da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 27, na Arena Castelão, no jogo de volta da semifinal, o goleiro Marcelo Boeck lamentou a eliminação do Fortaleza, mas afirmou que o foco principal é conquistar uma inédita vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.

Com o novo revés para o Galo - já havia perdido por 4 a 0 no Mineirão -, o Tricolor se despediu da melhor campanha no mata-mata nacional, em que figurou entre as quatro melhores equipes pela primeira vez na história. Apesar disso, o time do Pici foi recebeu apoio da torcida e foi aplaudido ao final do confronto.

"Acima de tudo, a gente sente um orgulho muito grande de ter representado esse clube, a nossa região, chegar tão longe perante as forças do nosso futebol. Fica aquele gostinho de que poderia ter feito um pouquinho mais, mas sabemos da grandeza que é o Atlético-MG, da qualidade do plantel. Hoje (quarta-feira) faltou só essa vitória para a gente poder também coroar o nosso torcedor, que faz a festa e nos apoia", disse o camisa 1 em entrevista ao Premiere.

Fora da Copa do Brasil, o Leão volta as atenções para a Série A, na qual também faz campanha histórica e figura entre os cinco primeiros colocados desde a primeira rodada. Atualmente na terceira posição, os comandados de Juan Pablo Vojvoda têm quase 96% de chance de ir para a Libertadores e querem concretizar a classificação na reta final da competição.

"Eu tenho certeza que nesses dez jogos que faltam, no resto do campeonato, nós vamos atingir o nosso sonho. Hoje nós ficamos pelo caminho, mas tenho certeza que Deus vai nos coroar e abençoar com um grande sonho para poder dar esse presente para a torcida e para o clube, que merece tanto", projetou Boeck.

