Com gols recentes, Pikachu está novamente em alta no Fortaleza e tem números de atacante

Ala-direita é artilheiro do Tricolor na Série A do Brasileiro, ao lado de Robson; tem dez tentos em toda a temporada e já superou as duas últimas próprias temporadas

Após um hiato de sete rodadas sem marcar ou dar assistências na Série A do Brasileiro, o ala-direita Yago Pikachu está novamente em alta. Os últimos seis pontos conquistados pelo Fortaleza estão diretamente ligados a ele, que fez os gols decisivos.

Mais que os dois últimos gols, porém, o conjunto da obra do camisa 22 no Tricolor é o que chama atenção. Peça fixa do time com Juan Pablo Vojvoda, Pikachu está envolvido em 20% de toda a produção ofensiva do Leão em 2021.

Ao converter o pênalti contra a Chapecoense, sábado, 16, na Arena Condá, na vitória por 2 a 1, Pikachu chegou a dez gols na temporada. O jogador também acumula oito assistências no geral pelo Tricolor, tendo participado diretamente de 18 dos 86 tentos feitos pelo Fortaleza em 2021.

Especificamente na Série A, neste mesmo quesito, a porcentagem salta para 34%. No Campeonato Brasileiro, o ala-direita já fez sete gols e foi responsável por cinco assistências, tendo participação em 12 de 35 tentos do Leão. Nenhum outro jogador do elenco tem a mesma importância ofensiva.

Com sete gols, ele também se igualou a Robson como o artilheiro do Fortaleza na Série A, em 27 rodadas. A nível de temporada, é o único atleta que chegou na casa dos dez tentos que não joga diretamente no ataque. Ele perde apenas para Wellington Paulista, que marcou 11, Robson e David, ambos com 12 gols feitos.

Não há dúvida, portanto, que a vinda de Pikachu para o Fortaleza foi um acerto para o clube — que fechou contrato com ele por dois anos — e também para o jogador, que já superou os números de suas duas últimas temporadas.

Em 2020, foram apenas dois gols e duas assistências pelo Vasco da Gama e na temporada 2019, 9 tentos e três passes para gol. No melhor ano do ala-direita pelo Cruz-Maltino, em 2018, fez 19 gols e deu quatro assistências. Se por um lado ainda está distante de alcançar a marca de bolas na rede, na participação geral em gols está a cinco de igualar os números.

Chama atenção em Pikachu também a capacidade física que possui. O jogador atuou em 26 das 27 partidas da Série A pelo Fortaleza, sendo 25 como titular e sendo substituído apenas sete vezes. Ele só não esteve em todos os duelos pelo Campeonato Brasileiro porque teve que cumprir uma suspensão e o único jogo em que ele não começou foi na estreia, contra o Atlético-MG. A atuação dele naquela partida, no Mineirão, porém, fez Vojvoda mudar de opinião rapidamente e o restante do campeonato mostrou que a decisão foi correta. O atleta também não costuma ter problemas com lesões.

Aos 29 anos, mostra ter ainda muita lenha para queimar pelo Tricolor. Se a perspectiva de retorno financeiro não é tão alta, o retorno técnico tem acontecido a contento e Pikachu é, sem dúvida, um dos principais acertos da diretoria de futebol para 2021.

Yago Pikachu - Números

Temporada 2021:

41 jogos

10 gols

8 assistências

Participação em 20% dos gols do time

Série A:

26 jogos

7 gols

5 assistências

Participação em 34% dos gols do time

