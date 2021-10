Com gol marcado diante da Chape, Yago Pikachu se torna artilheiro do Fortaleza na Série A

Ala-direita ultrapassou Robson no número de gols marcados no Brasileirão e é o atleta que mais contribui diretamente para gols do Leão no campeonato

Cada vez mais fundamental no time do Fortaleza, o ala-direita Yago Pikachu marcou, de pênalti, o gol que deu a vitória ao Leão por 2 a 1 diante da Chapecoense. O tento anotado colocou o jogador como artilheiro do time nessa campanha da Série A. Ao todo, o camisa 22 já marcou sete gols com a camisa tricolor.

Anteriormente, o artilheiro da equipe era o atacante Robson, que marcou seis gols para o clube nesta Série A. No duelo diante do Grêmio, Pikachu alcançou o colega de elenco e, neste sábado, 16, o superou. Além dos 7 gols, Pikachu soma 5 assistências no Campeonato Brasileiro. Em resumo, ele tem participação em 12 dos 35 gols que o Fortaleza fez em 27 rodadas.

Titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, Pikachu tem uma das minutagens mais altas do elenco, 3.234, sendo 2.240 somente no Brasileirão. Na temporada 2021, são 10 gols do camisa 22 e 8 assistências.

Veja narração do gol do Pikachu pela rádio O POVO CBN:



