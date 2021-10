Chapecoense x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Chapecoense e Fortaleza duelam hoje, sábado, 16 de outubro (16/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Chapecoense e Fortaleza duelam hoje, sábado, 16 de outubro (16/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa a 3ª colocação com 42 pontos somados em 26 jogos, enquanto o Furacão do Oeste é lanterna do certame com 13 pontos conquistados em 26 jogos.



Chapecoense x Fortaleza: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Chapecoense e Fortaleza será transmitido no serviço de canal pago, Premiere. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Chapecoense x Fortaleza: horário e local do jogo

A partida entre Chapecoense e Fortaleza irá ocorrer às 19 horas (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Chapecoense x Fortaleza: escalação provável

Chapecoense-SC

5-3-2: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joílson, Jordan e Mancha; Moisés Ribeiro, Lima (Alan Santos) e Denner; Mike e Rodrigo Silva. Técnico: Pintado

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi (Jussa); Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Ronald), Lucas Lima e Lucas Crispim (Bruno Melo); Romarinho e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Chapecoense x Fortaleza: arbitragem do jogo



A partida será comandada pelo árbitro Zandick Gondim Alves Júnior. Ele terá Vinicius Melo de Lima e Flávio Gomes Barroca como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

